Operativo antidrogas en Villa Dolores: secuestran cocaína, marihuana y una moto

En un operativo llevado a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Villa Dolores, se realizaron dos allanamientos que finalizaron con el secuestro de estupefacientes y otros elementos vinculados al delito.

El procedimiento se originó tras un control a un detenido en el Establecimiento Penitenciario N.º 8 de la ciudad. A partir de esta investigación, los efectivos de la FPA ingresaron a dos domicilios ubicados en calle Cenobio Soto s/n. Allí incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y una motocicleta de 110 cc que contaba con pedido de secuestro vigente solicitado por la ciudad de Córdoba.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, que continúa con la investigación correspondiente.