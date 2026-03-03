Persecución, choque y disturbios vecinales en un procedimiento policial

Una mujer mayor de edad fue detenida en las últimas horas durante un procedimiento policial realizado en Pasaje Esnaola esquina Río Paraná, en barrio Maldonado. En el operativo se secuestró una suma de dinero en efectivo y un automóvil Peugeot 208.

Según informaron fuentes policiales, momentos antes el vehículo era conducido por un hombre a quien los efectivos intentaron identificar. Al advertir la presencia policial, el sujeto se dio a la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por distintas arterias del sector. Finalmente, el conductor abandonó el rodado y escapó del lugar.

Minutos después, una mujer abordó el automóvil e intentó huir, pero en la maniobra colisionó contra un móvil policial, una Nissan Frontier, provocándole daños en uno de sus laterales. En ese momento, los uniformados lograron reducirla y detenerla.

Durante el procedimiento, además del vehículo, se secuestró una suma de dinero que se encontraba en el interior del habitáculo.

Fuentes oficiales indicaron que vecinos del sector reaccionaron contra el personal actuante, arrojando elementos contundentes. Ante esta situación, los efectivos hicieron uso de armamento menos letal para dispersar la agresión y restablecer el orden.

La mujer detenida fue trasladada junto con los elementos incautados a la comisaría correspondiente y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación para dar con el hombre que se dio a la fuga.