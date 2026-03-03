Ruta 9: joven cayó de su moto y fue alcanzado por otro auto

Un motociclista de 26 años resultó herido esta mañana en Sinsacate tras un choque múltiple ocurrido alrededor de las 6.20 sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 757.

El hecho involucró a un Fiat Palio conducido por un hombre de 34 años y a una Honda Twister 200 cc en la que circulaba el joven, aspirante de segundo año de la Escuela de Suboficiales Anexo Sinsacate. Ambos vehículos se desplazaban en sentido sur–norte.

Por causas que se investigan, el automóvil impactó contra la motocicleta. A raíz del golpe, el conductor del rodado menor cayó sobre la carpeta asfáltica y fue alcanzado por un Ford Ka que circulaba en sentido contrario.

El motociclista sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias SUM Jesús María, que dispuso su traslado al Hospital Vicente Agüero para su atención médica.