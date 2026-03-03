Seis detenidos en operativos policiales en varias ciudades

Seis personas fueron detenidas en distintos operativos realizados por la Policía de Córdoba en varias localidades del interior provincial, en procedimientos vinculados a delitos como robos, violencia familiar, estafas y otros hechos.

Los operativos se desarrollaron en Cosquín, Morteros, Villa Dolores, Colonia Marina, Las Varillas y Alta Gracia, donde el personal policial logró ubicar a los involucrados y avanzar con los procedimientos correspondientes.

Durante los operativos también se incautó un arma de fuego con varios cartuchos, un arma blanca, dos automóviles, una motocicleta y teléfonos celulares.

Además, los efectivos recuperaron distintos elementos que habrían sido robados, los cuales quedaron a disposición de la Justicia junto con las personas detenidas.