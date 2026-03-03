Tres detenidos por droga tras operativos en Villa María

Tres hombres quedaron detenidos en Villa María en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que incluyó un procedimiento en la vía pública y dos allanamientos posteriores en barrio Nicolás Avellaneda.

El primer operativo se realizó el martes alrededor de las 19 en la esquina de Salta e Intendente Reyno, cuando personal de la Patrulla Preventiva controló a un hombre de 34 años que caminaba por el sector. Durante la identificación, los efectivos detectaron que llevaba entre sus prendas varios envoltorios y dinero en efectivo.

Ante esa situación, se convocó a la Policía Federal, que realizó las pruebas correspondientes. Según se informó, los análisis arrojaron resultado positivo para sustancias compatibles con marihuana y cocaína, además de una suma importante de dinero que fue secuestrada. El hombre fue trasladado a la alcaidía y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

La investigación continuó a la mañana siguiente con dos allanamientos domiciliarios que también arrojaron resultado positivo. En esos procedimientos fueron detenidos otros dos hombres mayores de edad y se incautaron teléfonos celulares y efectivo, elementos que ahora forman parte de la causa.