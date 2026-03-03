Una mujer intoxicada con monóxido tras sufrir un incendio en su casa

Una mujer debió ser asistida por el servicio de emergencias tras un incendio desatado esta madrugada en una vivienda del barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle De los Regidores al 1200 y tomó intervención el personal de los bomberos voluntarios.

El fuego afectó dos dormitorios, una cocina-comedor, y parte del patio del inmueble.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños materiales en una de las habitaciones y en la cocina.

La propietaria de la vivienda, una mujer de 85 años, fue asistida por un servicio de emergencias, que le diagnosticó inhalación de monóxido de carbono, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.