Vecinos de las 400 Viviendas encontraron 3 yararás en una obra abandonada

La aparición de tres yararás en tres días consecutivos generó preocupación en el barrio 400 Viviendas de Villa Carlos Paz. Los hallazgos se produjeron en una obra de construcción que permanece abandonada desde enero.

Según señalaron vecinos del sector, las serpientes saldrían del predio sin mantenimiento, donde hay pastizales altos y sectores descuidados. Este martes fue encontrado el tercer ejemplar en el mismo lugar.

Las imágenes difundidas muestran una víbora con características compatibles con yarará, especie venenosa que habita en la región serrana.

Ante la reiteración de los casos, residentes del barrio pidieron intervención para limpiar el terreno y prevenir nuevos episodios, especialmente por la presencia de niños en la zona.