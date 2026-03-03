Villa Allende: entró a una casa, robó y terminó detenido

Un hombre mayor de edad fue detenido en la ciudad de Villa Allende luego de ser señalado como autor de un robo en una vivienda ubicada en barrio San Alfonso.

El procedimiento se llevó adelante tras un operativo policial que permitió ubicar al sospechoso y avanzar con su detención.

Según se informó, el hombre habría ingresado al domicilio y sustraído distintas pertenencias. Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar dos teléfonos celulares y prendas de vestir, elementos que habían sido robados de la vivienda.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.