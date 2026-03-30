Abandonaron una moto robada al ver un control y huyeron al campo

Dos personas escaparon de un control policial este domingo por la noche en la zona de Las Arrias y dejaron abandonada una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente.

El episodio ocurrió sobre la Ruta Provincial 32, cuando efectivos intentaron controlar una moto en la que se trasladaban dos ocupantes desde Sebastián Elcano hacia esa localidad.

Al advertir la presencia policial, ambos dejaron el vehículo en el kilómetro 71 y se internaron en un campo, perdiéndose de vista.

Se trata de una Honda Wave 110 cc que, al ser verificada, registraba pedido de secuestro solicitado el viernes por la Unidad Judicial de Jesús María.

Tras el hecho, se montó un operativo conjunto entre personal de la Departamental Río Seco y la Patrulla Rural para dar con los ocupantes, aunque hasta el momento no fueron localizados.