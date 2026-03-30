Alcoholizados, a los gritos y tirando piedras: dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en Cruz del Eje, luego de protagonizar episodios de disturbios en la vía pública que alertaron a vecinos y derivaron en llamados al 911.

El primero ocurrió cerca de las 22:50 en barrio 25 de Mayo, en la esquina de Sarmiento y Vélez Sarsfield. Allí, un hombre de 33 años fue visto a los gritos, haciendo ademanes e intentando provocar peleas con quienes pasaban por el lugar. Cuando llegó la Policía, continuaba con la misma actitud y fue reducido y trasladado a la comisaría.

Horas más tarde, alrededor de las 2:50 de la madrugada, se registró un segundo episodio en barrio La Toma, en la intersección de calles Gustavo Luna Asís y Las Heras. En ese punto, otro hombre generaba preocupación entre los vecinos al arrojar piedras y portar botellas, además de mostrarse agresivo.

Al llegar, los efectivos constataron la situación e intentaron calmarlo, pero el hombre se negó a deponer su conducta, por lo que fue detenido y trasladado a sede policial para su revisión médica.