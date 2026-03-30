Aseguran que el tirador de la escuela de Santa Fe era víctima de bullying

Durante las últimas horas, se conoció un video que pondría en evidencia que el tirador de la escuela de Santa Fe era víctima de bullying. Las imágenes se dieron a conocer horas después del ataque violento registrado en las instalaciones de la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, que dejó el triste saldo de un joven fallecido, dos heridos de gravedad y otros menores con lesiones leves.

El responsable de la balacera fue un adolescente de 15 años que cursaba Tercer Año, quien se presentó esta mañana en el establecimiento educativo y abrió fuego con una escopeta mientras se izaba la bandera.

En una filmación que difundió el canal A24, se observa al joven sentado en su banco, con la cabeza apoyada sobre el brazo, mientras otros estudiantes le patean la silla y lo hostigan. Este material ya se encuentra en poder de la justicia y se presume que el acoso escolar podría haber sido el detonante del trágico episodio.

Los compañeros de curso del agresor lo calificaron como un «chico tranquilo» y «buen compañero» y este perfil fue ratificado por docentes del colegio, quienes sostuvieron que era un «buen estudiante».

Hasta el momento, son ocho los heridos en la escuela de San Cristóbal.

«Los equipos de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe brindan contención interdisciplinaria a heridos y familiares en ambos centros de salud, en coordinación con el despliegue interministerial»; informaron desde el gobierno de Santa Fe.