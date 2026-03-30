Ataque en la escuela: confirmaron la identidad de la víctima

Santa Fe. En el marco de una conferencia de prensa brindada este mediodía desde la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la comitiva de ministros que envió el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la víctima del ataque perpetrado por un chico de 15 años en el interior de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” se llamaba Ian Cabrera, de 13 años.

“Tanto el presunto autor como sus victimas son todas personas menores de edad. Algunos datos nos obligan a una doble precaución a la hora de comunicar. Además del lamentable fallecimiento de Ian, hay otros dos menores que tuvieron heridas de arma de fuego. En principio estarían fuera de peligro. Fueron trasladados a hospitales públicos, de 13 y 15 años”, explicó ante la prensa Pablo Coccocioni, ministro de Justicia y Seguridad provincial.

Por su parte, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el tirador, identificado hasta el momento como G.C., de 15 años, no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo. “Transitó nivel inicial, primario y ya se encontraba cursando el nivel secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”, explicó.

Durante su presentación, el funcionario informó que el atacante padece una situación familiar compleja. "Sabemos que sufría una situacion intrafamiliar, en el ambito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia", puntualizó.

Un alumno de 15 -su identidad se mantiene en reserva- entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos chicos.

De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal.

Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.



La conmovedora despedida de su familia

En las redes sociales, la familia de Ian Cabrera le dio una conmovedora despedida: "Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria ángel de Dios", señala la publicación.