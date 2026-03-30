Ataque en Santa Fe: La reacción de un trabajador evitó que fuese una masacre

La rápida reacción de un trabajador de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal (Santa Fe) resultó clave para evitar que hubiese más víctimas durante el ataque que conmocionó al país. Un joven armado se presentó en el establecimiento y abrió fuego contra los estudiantes que estaban izando la bandera.

El trágico suceso dejó un joven fallecido, dos heridos de gravedad y otros menores con lesiones leves.

En medio de la balacera, un asistente escolar se abalanzó sobre el agresor (quien cursaba el Tercer Año en la institución) y logró desarmarlo hasta la llegada de la Policía. Minutos antes, el joven había extraído una escopeta del estuche de una guitarra y había comenzado a disparar en medio del izamiento de la bandera.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron que se realizará una investigación exhaustiva para determinar qué desató el violento episodio y si había sido planificado con anterioridad.