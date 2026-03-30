Carlos Paz

Barrio La Quinta: dos jovenes sorprendidos dañando un sistema de vigilancia

El hecho fue detectado por el Centro de Monitoreo mientras manipulaban una cámara instalada en el portón
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Sucesos
lunes, 30 de marzo de 2026 · 10:38

Dos jóvenes de 14 y 18 años fueron sorprendidos mientras dañaban un sistema de vigilancia en una vivienda de barrio La Quinta, en Carlos Paz.

La secuencia fue advertida por el Centro de Monitoreo, que detectó a ambos cuando manipulaban una cámara de seguridad ubicada en el portón de la casa y arrancaban su cableado.

Tras la alerta, personal policial se dirigió al lugar y logró interceptarlos a pocos metros del domicilio.

Ambos fueron trasladados a la alcaldía local y quedaron a disposición de la Justicia.

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