Barrio La Quinta: dos jovenes sorprendidos dañando un sistema de vigilancia

Dos jóvenes de 14 y 18 años fueron sorprendidos mientras dañaban un sistema de vigilancia en una vivienda de barrio La Quinta, en Carlos Paz.

La secuencia fue advertida por el Centro de Monitoreo, que detectó a ambos cuando manipulaban una cámara de seguridad ubicada en el portón de la casa y arrancaban su cableado.

Tras la alerta, personal policial se dirigió al lugar y logró interceptarlos a pocos metros del domicilio.

Ambos fueron trasladados a la alcaldía local y quedaron a disposición de la Justicia.