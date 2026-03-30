Carlos Paz: un operativo en Santa Rita terminó con policías agredidos

Un hombre de 32 años fue detenido esta madrugada en Carlos Paz, en barrio Santa Rita, tras protagonizar un episodio violento contra efectivos policiales.

El hecho ocurrió durante un control realizado por personal del Escuadrón Motorizado Enduro, cuando los uniformados intentaron identificar al hombre y este reaccionó de manera agresiva, desobedeciendo las indicaciones.

Según informaron, el hombre insultó y atacó físicamente a los policías, aunque no llegó a provocarles lesiones. Finalmente fue reducido en el lugar y trasladado a la alcaldía local.

Quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.