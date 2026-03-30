Choque en cadena e incendio: se incendió un auto y una mujer está herida

Córdoba. En horas del mediodía, personal policial intervino en un accidente de tránsito en cadena registrado en la intersección de Av. La Voz del Interior y Av. Japón, sobre el puente homónimo, en barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba.

Por causas que se investigan, el siniestro involucró a un Volkswagen Gol Country, una Jeep Renegade, un Chevrolet Cruze y una Fiat Saveiro. A raíz del impacto, el Gol Country se incendió en la vía pública, siendo sofocado por una dotación de Bomberos de la Policía.

Como consecuencia, una mujer de 45 años, quien se conducía en la Jeep Renegade, resultó con lesiones de consideración y fue asistida por un servicio de emergencias, siendo diagnosticada con traumatismos varios y trasladada al Hospital de Urgencias para su atención.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo el siniestro.