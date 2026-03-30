Comió en un resto bar, se negó a pagar y se fue, ocurrió en Villa María

Comió en un resto bar, se negó a pagar y se fue, ocurrió en Villa MaríaLa encargada del local alertó a la Policía y la mujer fue detenida en las inmediaciones.
Una mujer de 46 años fue detenida en el centro de la ciudad de Villa María acusada del delito de estafa, luego de consumir alimentos y bebidas en un resto bar y retirarse sin abonar la cuenta.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del domingo, cuando personal de la Patrulla Preventiva fue comisionado a la intersección de las calles Santa Fe y José Ingenieros. Según se informó, momentos antes la mujer se había presentado en un local gastronómico de la zona céntrica, donde consumió distintos productos y luego se negó a pagar el costo correspondiente, retirándose del lugar.
Ante esta situación, la encargada del comercio, una joven de 20 años, dio aviso a la Policía. Tras un operativo en las inmediaciones, los efectivos lograron localizar y aprehender a la sospechosa cerca del lugar del hecho.
La detenida quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de 1° Turno de Villa María, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, con intervención de la secretaria Dalila Alcalá.