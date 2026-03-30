Comió en un resto bar, se negó a pagar y se fue, ocurrió en Villa María

Una mujer de 46 años fue detenida en el centro de la ciudad de Villa María acusada del delito de estafa, luego de consumir alimentos y bebidas en un resto bar y retirarse sin abonar la cuenta.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del domingo, cuando personal de la Patrulla Preventiva fue comisionado a la intersección de las calles Santa Fe y José Ingenieros. Según se informó, momentos antes la mujer se había presentado en un local gastronómico de la zona céntrica, donde consumió distintos productos y luego se negó a pagar el costo correspondiente, retirándose del lugar.

Ante esta situación, la encargada del comercio, una joven de 20 años, dio aviso a la Policía. Tras un operativo en las inmediaciones, los efectivos lograron localizar y aprehender a la sospechosa cerca del lugar del hecho.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de 1° Turno de Villa María, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, con intervención de la secretaria Dalila Alcalá.