Dos limpiavidrios detenidos tras robar en un comercio en Córdoba

Dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en las últimas horas en Córdoba capital, acusados de haber robado en un comercio de barrio Las Aldeas.

El procedimiento se concretó tras un operativo cerrojo montado por la Policía, que permitió ubicar y detener a los sospechosos cuando se desplazaban con los elementos sustraídos.

Según se informó, los hombres fueron interceptados con un carro en el que transportaban herramientas robadas, además de distintos objetos utilizados para la limpieza de vidrios.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.