Robo en un comercio de barrio Las Aldeas

Dos limpiavidrios detenidos tras robar en un comercio en Córdoba

Los hombres fueron señalados por sustraer herramientas y fueron interceptados con un carro cargado
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Sucesos
lunes, 30 de marzo de 2026 · 09:31

Dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en las últimas horas en Córdoba capital, acusados de haber robado en un comercio de barrio Las Aldeas.

El procedimiento se concretó tras un operativo cerrojo montado por la Policía, que permitió ubicar y detener a los sospechosos cuando se desplazaban con los elementos sustraídos.

Según se informó, los hombres fueron interceptados con un carro en el que transportaban herramientas robadas, además de distintos objetos utilizados para la limpieza de vidrios.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.

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