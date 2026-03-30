Entró armado a la escuela y mató a un compañero, horror en Santa Fe

Un alumno se presentó armado en un colegio de la ciudad santafesina de San Cristóbal, mató de un balazo a un compañero e hirió a otros dos. El brutal episodio se produjo este lunes 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en la calle J. M. Bullo al 1400, minutos después del comienzo de la jornada escolar.

Según pudo conocerse, el agresor es un chico de 15 años que llevó el arma de fuego escondida en su mochila.

Durante el izamiento de la bandera, sacó una escopeta y abrió fuego contra sus compañeros a quemarropa. A causa de los disparos, falleció un menor de 13 años y resultaron heridos al menos otros dos estudiantes.

Tras el ataque, comenzaron las corridas, los gritos y se vivieron escenas dramáticas dentro del establecimiento educativo.

En un gesto heroico, un auxiliar escolar se arrojó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta antes de que pudiera hacer más daño. Posteriormente, tomó intervención la Policía y lo detuvo en el lugar.

Los videos del hecho no tardaron en viralizarse en las redes sociales y se desplegó un intenso dispositivo de emergencia para brindar contención a los jóvenes y trasladar a los heridos al hospital local. Asimismo, las clases fueron suspendidas y el colegio quedó bajo custodia policial mientras se intenta reconstruir lo sucedido.

El secretario de Gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó que el episodio se dio previo al horario de clases y dijo que «los docentes decían que (el atacante) era buen alumno y mostraba buena conducta».