Escalada de violencia: hallaron a dos estudiantes armados en Córdoba

Córdoba. Un operativo policial en un establecimiento educativo de barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección de la ciudad de Córdoba encendió las alarmas luego de que se detectara que dos estudiantes involucrados en un conflicto portaban distintos elementos potencialmente peligrosos. El suceso se produjo justo el mismo día en que en un alumno se presentó armado en un colegio de la ciudad santafesina de San Cristóbal, mató de un balazo a un compañero e hirió a otros dos.

El hecho ocurrió en una escuela ubicada sobre calle Juan de Olano al 2700, hasta donde acudió personal policial tras un aviso de las autoridades del establecimiento. Todo comenzó cuando un alumno entregó una mochila en cuyo interior se encontró una réplica de arma de fuego, lo que generó inmediata preocupación en la comunidad educativa.

Según se pudo reconstruir, el joven habría mantenido una discusión previa con otro estudiante que se encontraba en las inmediaciones del colegio. Ante esta situación, se montó un operativo cerrojo que permitió ubicar al segundo adolescente, quien también portaba un elemento riesgoso: una ganzúa.

Además, durante el procedimiento se secuestró un arma casera, una púa de hierro con forma de “T”, sumando inquietud al episodio por la naturaleza de los objetos involucrados.

Ambos menores fueron trasladados junto a un adulto responsable y quedaron a disposición de la Justicia. El caso genera preocupación por la presencia de estos elementos en manos de estudiantes y reabre el debate sobre la seguridad en ámbitos escolares.

