“Hordas de motos” en Villa María, operativo puso en fuga a motociclistas

Un joven de 19 años fue aprehendido en la ciudad de Villa María acusado del delito de desobediencia a la autoridad, luego de intentar huir de un control policial durante un operativo de seguridad.

El procedimiento se realizó cerca de las 23:00 del domingo en la intersección de las calles Salta y Sabattini, en barrio Centro. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el marco de un operativo destinado a controlar las denominadas “hordas de motocicletas”.

Durante un patrullaje preventivo, los efectivos observaron a dos motociclistas que, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga por distintas calles para evitar el control. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que permitió interceptar a uno de ellos.

El joven fue aprehendido en el lugar y posteriormente trasladado a la alcaidía local. Además, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que circulaba, una Keller 110 cc.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de 1° Turno de Villa María, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, con intervención de la secretaria Dalila Alcalá.