La escalofriante frase del joven antes de soltar la balacera en el colegio

Ataque en una escuela de Santa Fe
La escalofriante frase del joven antes de soltar la balacera en el colegioUn alumno contó detalles del brutal episodio ocurrido esta mañana en la ciudad de San Cristóbal.
El joven que protagonizó un brutal ataque en una escuela de la Provincia de Santa Fe soltó una escalofriante frase antes de sacar la escopeta y abrir fuego contra sus compañeros. Así lo reveló un testigo del hecho, que dejó un adolescente muerto, dos heridos con perdigones y otros estudiantes con lesiones menores.
El episodio se produjo este lunes en un colegio de la ciudad de San Cristóbal y un alumno que presenció la escena, relató que el atacante (un joven de 15 años que está detenido), sacó un arma de fuego del estuche de una guitarra y gritó antes de comenzar con los disparos. «Metió la escopeta en un estuche de guitarra, salió del baño y gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros»; relató.
La secuencia se produjo mientras se realizaba el izamiento de la bandera y provocó una situación de pánico generalizado.
«Dicen que cuando le sacan el arma, él empezó a correr y cuando lo agarra la policía se reía. A uno le desarmó en la cabeza, 12 años, después a una nena y un nene y hay un montón de heridos, Dijo que quería matar a toda la escuela»; agregó el estudiante.
En ese sentido, se presume que tenía previsto balear a un grupo específico de chicos a quienes no habría encontrado.
El agresor fue detenido poco después del ataque y quedó a disposición de la justicia.