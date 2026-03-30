Más de 30 detenidos y 90 vehículos retenidos en Río Cuarto

Durante el fin de semana, un importante operativo de seguridad en Río Cuarto terminó con más de 30 personas detenidas en distintos procedimientos realizados por la Policía de Córdoba.

Según se informó, los controles estuvieron enfocados en la prevención de delitos y el cumplimiento de normas vigentes, lo que derivó en múltiples intervenciones en la vía pública.

En ese contexto, además de las detenciones, se retuvieron más de 90 vehículos por diversas irregularidades y se incautaron cinco armas.

Del operativo también participaron agentes de la Guardia Local de Prevención y Tránsito municipal, quienes colaboraron en los controles y en la organización del despliegue en distintos sectores de la ciudad.