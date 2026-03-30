Murió una motociclista tras ser embestida por un camión

Una mujer de 30 años murió este mediodía en la ciudad de San Francisco luego de ser embestida por un camión mientras circulaba en motocicleta.

El siniestro involucró a un camión DAF XF 530 con semirremolque, conducido por un hombre de 42 años de nacionalidad brasileña, y una motocicleta Guerrero Trip, en la que se trasladaba la víctima, domiciliada en esa ciudad.

Por causas que se investigan, se produjo el impacto y, como consecuencia, la conductora del rodado menor falleció en el lugar.

En el sitio trabajaron efectivos de Policía Científica y servicios de emergencia, mientras se iniciaron las actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.