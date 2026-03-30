No era sólo una verdulería: detrás vendían cocaína y marihuana

Un punto de venta de drogas que operaba detrás de una aparente verdulería fue desbaratado en la ciudad de Saldán, tras un allanamiento realizado en las últimas horas.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de barrio Portón de Piedra, sobre calle Alicia Moreau de Justo, luego de varias semanas de investigación iniciadas a partir de denuncias anónimas.

En el lugar fueron detenidos dos hermanos, una mujer de 43 años y un hombre de 39, señalados como quienes comercializaban estupefacientes utilizando el comercio como fachada.

Durante el operativo se encontraron dosis de cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero y otros elementos vinculados a la actividad.

Según la investigación, el punto de venta funcionaba a pocos metros de un polideportivo, un centro de salud y la plaza Héroes de Malvinas.

Los detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.