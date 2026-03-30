Perdió el control de la moto y cayeron en las 100 Curvas

Un accidente ocurrió ayer domingo por la tarde en Carlos Paz, sobre la avenida Bach, en el Camino de las 100 Curvas, donde dos mujeres cayeron de una motocicleta.

El hecho se registró alrededor de las 19, cuando una joven de 24 años que conducía una Rouser 150 cc perdió el control del rodado por causas que se investigan. Como consecuencia, tanto ella como su acompañante, de 48 años, terminaron sobre la carpeta asfáltica.

La mujer mayor sufrió un traumatismo en uno de sus brazos y fue trasladada al Hospital Sayago para su atención.