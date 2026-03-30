Punilla: La prueba clave para absolver a los acusados de la «violación grupal»

A días de un fallo histórico en la Provincia de Córdoba, se conoció que una prueba resultó clave para lograr la absolución de los cuatro acusados por la «violación grupal» en Bialet Massé. Se trata de un video que fue grabado con un celular esa misma noche, cuando el grupo de jóvenes volvía de una fiesta en un boliche de Villa Carlos Paz y viajaba a bordo de la caja de una camioneta, con destino al barrio Mirador del Lago.

El juicio se desarrolló durante las últimas semanas en los Tribunales de Cruz del Eje tras una denuncia que fue presentada en el año 2024 por una adolescente de 16 años de edad, quien manifestó haber sido abusada sexualmente en una vivienda de la zona.

El juez Javier Rojo analizó los elementos que formaron parte de la prueba y entre ellos, un video donde la menor aparece expresando verbalmente que «quería mantener relaciones sexuales en forma grupal», tal y como quedó asentado en el juicio. Ese material fue registrado minutos antes de ingresar a la vivienda donde ocurrieron los hechos, pero además, la justicia consideró la menor «incitó a los jóvenes» a mantener relaciones sexuales con ella durante los días previos al encuentro grupal (según se desprende de los chats que forman parte de la causa), lo que expresaría un consentimiento voluntario y libre.

La filmación se constituyó como una prueba contundente que echó por tierra la acusación de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín y la Fiscalía de Cámara de Cruz del Eje, derivando en la primera absolución en un hecho de esta índole (tipificado como abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes) en la historia de la Provincia de Córdoba.

Tras el juicio, se procederá a investigar a la denunciante y a la perito oficial que llevó adelante la prueba psicológica, quien se presume que tenía vinculación directa con la familia de la adolescente.