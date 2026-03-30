¿Qué se sabe sobre el ataque a balazos en un colegio de Santa Fe?

Un joven muerto y varios heridos fue el trágico saldo que dejó un brutal ataque registrado esta mañana en un colegio de la Provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años se presentó armado con una escopeta y abrió fuego contra otros estudiantes. A medida que pasan las horas, se conocieron detalles sobre la vida del agresor y sobre el dramático suceso.

La ciudad de San Cristóbal se vio conmocionada por lo sucedido en las instalaciones de la Escuela Normal Mariano Moreno, en el momento en que se estaba izando la bandera y los menores se disponían a ingresar a las aulas.

El atacante sacó el arma de fuego de su mochila y empezó a disparar, lo que provocó una estampida, gritos y confusión.

La agresión dejó un joven fallecido y otros dos menores heridos por perdigones, quienes fueron trasladados al Hospital San Cristóbal y se encuentran fuera de peligro. Pero además, otros estudiantes sufrieron cortes y golpes cuando intentaban escapar de la zona de los disparos y saltaron paredes y ventanas.

El ataque fue en el patio del colegio y la situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y consiguió quitarle la escopeta.

«Hay muchos comentarios, muchas versiones. Tengo información de la escuela, que el chico agresor era un muy buen alumno, un chico muy bueno, compañero. La verdad que a nosotros nos sorprende a todos esto»; dijo el intendente Marcelo Andreychuk.

En ese sentido, también trascendió que el atacante solía cazar con su padre y tenía acceso a armas de fuego.

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dialogó con la prensa y contó que se dio intervención a funcionarios de su gabinete y el equipo de víctimas del Ministerio de Seguridad para acompañar a las familias y la comunidad educativa.

El agresor se encuentra detenido y se ordenaron una serie de pericias.