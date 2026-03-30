Refuerzan el combate al narcotráfico con una nueva base operativa en Villa María

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la habilitación de una nueva base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la ciudad de Villa María, en el departamento General San Martín. La iniciativa forma parte de una estrategia de fortalecimiento territorial destinada a mejorar la prevención y el combate del narcotráfico en la región.

La nueva sede permitirá ampliar la capacidad operativa de la fuerza en el centro de la provincia, con un enfoque integral que combina tareas de prevención, investigación y acción directa contra el delito.

En el lugar funcionarán distintas áreas especializadas. Entre ellas se encuentran la Compañía de Intervenciones Especiales, responsable de realizar patrullajes y controles; equipos tácticos preparados para ejecutar allanamientos; y la Brigada de Investigaciones, que trabajará de manera articulada con el personal operativo para avanzar en las pesquisas vinculadas al narcotráfico.

Además, la base contará con una unidad canina K9 destinada a tareas específicas dentro de la jurisdicción, lo que permitirá fortalecer los procedimientos de detección de estupefacientes.

En total, la nueva sede tendrá 40 efectivos y seis móviles, recursos que permitirán incrementar la presencia territorial de la fuerza y brindar una respuesta más rápida ante situaciones relacionadas con el narcotráfico en la región.