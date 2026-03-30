Ruta 38: chocó en contramano, huyó y lo atraparon alcoholizado

Un hombre fue detenido el sábado por la noche en Huerta Grande luego de provocar un choque sobre la Ruta 38 y darse a la fuga.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 a la altura del kilómetro 58, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger, oriundo de Villa Giardino, intentó sobrepasar a otro vehículo e invadió el carril contrario.

En esa maniobra impactó contra el lateral izquierdo de un Renault 12 que circulaba en sentido norte. Tras el choque, el hombre escapó del lugar, pero fue interceptado minutos después en calle José Gómez por personal de la Guardia Local y la Policía.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre.

El conductor del Renault 12, también de Villa Giardino, sufrió heridas leves. En el lugar trabajaron servicios de emergencia, bomberos de La Falda y agentes municipales.