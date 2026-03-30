Salió de su casa de madrugada y no volvió: lo buscan en Punilla

Un hombre de 44 años es intensamente buscado en Santa María de Punilla, luego de que se ausentara de su domicilio durante la madrugada de este lunes.

Se trata de Juan Cáceres, quien fue visto por última vez alrededor de las 4 de la mañana al retirarse de su vivienda ubicada en calle Hugo Wast al 300, en barrio Villa Bustos.

Según informaron sus familiares, el hombre es de contextura robusta, tez trigueña, tiene el cabello largo —generalmente atado en rodete— y usa barba.

Desde la Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Quienes puedan aportar información deben comunicarse al teléfono 3541-452293 o acercarse a la dependencia policial o judicial más cercana.