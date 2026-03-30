San Francisco: una motociclista murió tras chocar con un camión

San Francisco. Una mujer de 30 años falleció este mediodía tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de San Francisco, en el este provincial.

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Carrá y S. Pozzi, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron un camión marca DAF modelo XF FTS 530 con semirremolque, conducido por un hombre de nacionalidad brasileña de 42 años, y una motocicleta marca Guerrero Trip.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del rodado menor perdió la vida en el lugar, pese a la rápida intervención del personal policial que acudió tras ser alertado del hecho.

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes en este trágico episodio que enluta a la comunidad.

