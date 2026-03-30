Se cayó al huir en moto y abandonó un arma en una casa

Un patrullaje preventivo en Río Cuarto terminó con el secuestro de un arma de fuego luego de que un motociclista intentara evadir un control en barrio Alberdi.

El hecho ocurrió cuando el conductor, que circulaba sin dominio visible, quiso escapar, perdió el control del rodado y cayó. Tras levantarse, huyó a pie y arrojó un morral dentro de una vivienda.

Con autorización de la propietaria, el personal ingresó al domicilio y encontró en el interior una pistola calibre .22 con municiones. Además, se incautó la motocicleta abandonada en el lugar.

En paralelo, también se realizaron procedimientos en Alta Gracia y Porteña, donde se secuestraron dosis de marihuana y cocaína. Los operativos se extendieron con patrullajes en distintas localidades, entre ellas Marcos Juárez y Anisacate.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial N° 3.