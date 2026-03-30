Seis personas detenidas y secuestros en distintos puntos del interior

Seis personas fueron detenidas en una serie de operativos realizados en distintas localidades del interior de Córdoba, en el marco de hechos vinculados a robos, amenazas, resistencia a la autoridad y circulación de vehículos con pedido vigente.

Los procedimientos se desplegaron en Valle Hermoso, Monte Cristo, Jesús María, La Falda, Anisacate y en la zona rural de Los Molles. Como resultado, cuatro hombres mayores y dos menores fueron trasladados a sede policial.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego, tres motocicletas, un automóvil y dinero en efectivo. Parte de los rodados presentaban pedido de secuestro vigente.

Las intervenciones se realizaron en distintos contextos, entre ellos controles preventivos y actuaciones por hechos recientes ocurridos en cada jurisdicción.