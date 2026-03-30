Un hombre protagonizó un escándalo en un camping de Carlos Paz

Un hombre de 37 años fue detenido esta mañana luego de haber intentado ingresar de forma violenta a un camping en Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, el hecho ocurrió alrededor de las 11 horas en un predio recreativo ubicado en el barrio Sol y Río, donde el sujeto provocó daños en el portón y arrojó varios objetos.

El encargado del camping alertó al personal policial sobre la situación, lo que llevó a la aprehensión del sujeto.

El hombre fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Es importante destacar que en el lugar, se secuestraron dos reposeras que había arrojado durante el incidente.