Un incendio arrasó una escuela en Misiones, sospechan de un adolescente de 13 años

Un grave hecho impactó a la provincia de Misiones luego de que un incendio destruyera por completo la Escuela N°102, situada en el paraje Central de la localidad de San Antonio. El episodio, ocurrido durante la tarde del sábado, ocasionó la pérdida total del edificio que tenía casi cincuenta años de trayectoria y dejó a toda la comunidad educativa sin su principal espacio de enseñanza y encuentro.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, el fuego se propagó con tal velocidad que no fue posible rescatar ningún objeto del interior. Las llamas consumieron las cuatro aulas, la oficina de dirección, los sanitarios y todo el equipamiento escolar, como computadoras, pizarras digitales, proyectores, equipos de sonido y documentación histórica de gran valor para la institución.

El establecimiento, que durante décadas fue un punto fundamental para la educación y la vida social de numerosas familias de la zona, quedó completamente destruido. La magnitud de lo ocurrido generó una profunda conmoción entre los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades al advertir la presencia de humo en el lugar.

Tras el alerta, la directora del colegio se contactó con la Policía de Misiones y los Bomberos, que acudieron rápidamente al sitio. Sin embargo, al llegar, los equipos de emergencia comprobaron que el incendio ya estaba totalmente desarrollado, lo que impidió cualquier intento eficaz de control o recuperación de materiales.

Las pericias realizadas por especialistas de la División Criminalística y los Bomberos de la Unidad Regional XII establecieron que el foco ígneo fue provocado de manera intencional. A partir de esa conclusión, se inició una investigación que incluyó la toma de testimonios entre los habitantes de la zona.

En ese marco, surgieron indicios que señalaron a un adolescente de 13 años, quien habría sido visto dentro del predio instantes antes del inicio del fuego. Con esos datos, las autoridades lograron identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

El caso quedó a cargo del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que notificó a los padres del menor y avanzó con las actuaciones correspondientes. Además, intervino la Dirección de Niñez y Adolescencia, que seguirá de cerca el desarrollo del proceso judicial.

Mientras tanto, la comunidad educativa enfrenta el desafío de reconstruir no solo el edificio, sino también el tejido social que durante años se articuló en torno a la escuela.