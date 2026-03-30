Volvió a intentar arrojarse al embudo la joven rescatada ayer

Villa Carlos Paz. La joven de 23 años que ayer fue rescatada cuando intentó arrojarse al embudo del Dique San Roque, volvió a protagonizar hoy una situación similar, pero fue contenida por los comerciantes de la zona.

Minutos después, arribaron al sitio efectivos policiales junto a personal del DUAR, que continuaron con el operativo y aseguraron la contención de la mujer, oriunda de la ciudad de Córdoba, evitando que se concretara el intento.

Cabe recordar que, tras el episodio de ayer, la joven había sido internada luego de atravesar un cuadro de vulnerabilidad. La reiteración del hecho generó nuevamente momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.