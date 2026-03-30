Vuelco en Carlos Paz: Impactante choque entre dos autos en barrio Santa Rita

Un impactante accidente se registró esta tarde en barrio Santa Rita, en Villa Carlos Paz, donde una camioneta terminó volcada tras chocar contra otro vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 en calle Derqui al 160. Por causas que se intentan establecer, una Renault Duster conducida por un hombre de 37 años impactó contra un Suzuki Fun manejado por un joven de 25.

Como consecuencia del choque, la Duster quedó completamente dada vuelta sobre la calzada, generando una escena que llamó la atención de vecinos y conductores que pasaban por el lugar.

A pesar de la violencia del impacto y del vuelco, ambos conductores no presentaron lesiones.