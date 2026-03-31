Allanamientos por abigeato: secuestraron carne, herramientas y marihuana

La Higuerita. En un operativo realizado durante la tarde del lunes, efectivos de la Patrulla Rural Noroeste llevaron adelante cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la zona de La Higuerita, en Villa Giardino, en el departamento Punilla Norte. Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Cosquín en el marco de una investigación por un hecho de abigeato.

Durante los operativos, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, herramientas utilizadas para el faenamiento —entre ellas cuchillos y sierras de mano—, además de balanzas, lazos, sogas y ganchos, elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, se incautaron aproximadamente 90 kilogramos de carne bovina en distintos cortes, lo que refuerza la hipótesis investigativa vinculada al delito rural. Todos los elementos quedaron a disposición del magistrado interviniente.

En el transcurso de los allanamientos, también se detectaron cuatro plantas de cannabis sativa de diferentes tamaños. Ante esta situación, intervino personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en el marco de la Ley 23.737 de estupefacientes. La causa quedó a disposición del juzgado de narcotráfico correspondiente.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos similares en la región.

