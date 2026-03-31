Amplían la red de agua para 8000 vecinos del sur de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba puso en marcha una nueva obra de nexo de agua potable en el sector Camino a 60 Cuadras, con el objetivo de mejorar el suministro para unos 8.000 vecinos del sur de la ciudad.

Los trabajos contemplan la instalación de 3.880 metros de cañería de PVC sobre avenida 11 de Septiembre, en el tramo comprendido entre calle Pública y Agustín Piaggio. La intervención busca ampliar el radio de cobertura de los subsistemas San Carlos y Cetran.

La obra se ejecuta de manera conjunta entre el municipio y Aguas Cordobesas, que también participa en la supervisión para garantizar la correcta ejecución.

Desde el área de Desarrollo Urbano señalaron que estos trabajos permitirán un abastecimiento más eficiente y confiable, además de acompañar el crecimiento de nuevos barrios en la zona.

La intervención se suma a otras obras similares que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, como barrio Primero de Mayo, Villa El Libertador, Jerónimo Luis de Cabrera y calle Agustín Garzón.

Forma parte del programa “Más Agua, Más Salud”, que en su primera etapa ya llevó el servicio a más de 33 barrios, con más de 1.800 conexiones nuevas y mejoras para más de 30.000 vecinos.