Caen dos jóvenes tras una seguidilla de robos con “levanta portones”

Dos jóvenes fueron detenidos en Villa María luego de una serie de robos de motocicletas bajo la modalidad conocida como “levanta portones”. El operativo se desplegó tras el alerta de vecinos que advirtieron movimientos sospechosos en la zona céntrica.

El procedimiento comenzó con un llamado al 911, lo que activó un despliegue policial en distintos sectores de la ciudad. Con un operativo cerrojo, los efectivos lograron ubicar y detener a los sospechosos en barrio Parque Norte.

Durante el procedimiento, se recuperaron los vehículos sustraídos: una motocicleta Keller 110cc y una bicicleta Vairo rodado 29, que habían sido robadas desde domicilios de la zona céntrica.

Ahora se investiga si los detenidos están vinculados a otros hechos similares ocurridos en la ciudad.