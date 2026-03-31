Carlos Paz: entró a robar con la familia adentro y quedó filmado

Un robo quedó registrado en video esta tarde en barrio El Fantasio, en Villa Carlos Paz, cuando un hombre ingresó a una vivienda ubicada en calle Perito Moreno al 900 mientras toda la familia se encontraba en el interior.

Según relató una vecina, el hecho ocurrió con los moradores dentro de la casa e incluso con perros presentes, sin que eso frenara al ladrón, que actuó con total impunidad. En las imágenes se observa el momento en que el hombre entra y sustrae zapatillas antes de retirarse.

Entró a una casa con toda la familia adentro y quedó filmado. Ocurrió esta tarde en barrio El Fantasio, en Villa Carlos Paz, sobre Perito Moreno al 900. Se llevó zapatillas y sería conocido en la zona. Investigan si es el mismo que robó en la casa vecina. pic.twitter.com/lxJRGTyvMx — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 1, 2026

El video, que ya circula entre vecinos, muestra el horario exacto del ingreso, lo que podría facilitar su identificación. Además, señalaron que la persona que aparece en la grabación sería conocida en el barrio.

En la misma cuadra, otro vecino sufrió un robo el día anterior, cuando le forzaron la puerta de su vivienda. No descartan que se trate del mismo autor.

La secuencia generó preocupación en la zona, donde los residentes comenzaron a compartir las imágenes para advertir sobre la situación.