Córdoba: detuvieron a dos ladrones y recuperaron elementos robados

Córdoba. En horas de la noche de ayer, personal policial intervino en una vivienda ubicada en calle Rivadeo al 1200 de la ciudad de Córdoba, donde tomó conocimiento de un ilícito ocurrido momentos antes.

A partir de la denuncia, se implementó un operativo cerrojo con la colaboración del operador de cámaras, lo que permitió ubicar a uno de los sujetos en la intersección de bulevar Los Andes y Díaz de Solís, en Bº Sargento Cabral. El individuo, que transportaba varios de los elementos sustraídos, junto a un grupo de vecinos del sector, agredieron al personal policial mediante el uso de elementos contundentes, por lo que fue necesario el empleo de armamento menos letal para controlar la situación.

Posteriormente, al regresar al domicilio de la damnificada, los uniformados advirtieron la presencia del segundo implicado sobre el techo de una vivienda colindante, procediendo a su aprehensión en el lugar.

Como resultado del procedimiento, se secuestró una mochila, un parlante, diversos dispositivos electrónicos, un par de binoculares, zapatillas, entre otros objetos que fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

Ambos detenidos, mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.

