Dolor y desconsuelo en el velatorio de Ian, el alumno asesinado en la escuela

Este martes se lleva adelante el último adiós a Ian Cabrera, el adolescente de 13 años que fue asesinado por un compañero de la misma escuela, de 15 años. Vecinos del pueblo y familiares acompañan a Miriam y Carlos, los papás del joven, en la sala velatoria de la Asociación Mutual de San Cristóbal, en una jornada marcada por la angustia y un fuerte estado de shock que todavía persiste en toda la localidad santafesina.

La comunidad de San Cristóbal continúa bajo extrema conmoción. Desde temprano, la sala velatoria recibió a decenas de personas que, después de haber realizado una marcha con velas el lunes por la noche, se acercaron a brindar su pésame. Ian era un alumno de primer año que había ingresado a la secundaria hace tan solo pocos días. Hoy, su familia y amigos lo despiden en un escenario desolador antes de que sus restos sean trasladados al cementerio municipal, ubicado sobre la calle Piedras.

El dramático episodio que terminó con su vida ocurrió durante la mañana de este lunes, poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40. En el patio interno, donde se disponían a izar la bandera, el agresor de 15 años sacó una escopeta de su mochila y comenzó a disparar. Ian falleció en el lugar, mientras que otros dos alumnos resultaron heridos de gravedad y seis más sufrieron lesiones leves.

El atacante, que cursa el tercer año en la misma institución, fue identificado rápidamente y quedó bajo custodia de las autoridades. Mientras tanto, la Justicia provincial avanza con la investigación para tratar de determinar qué fue lo que originó semejante agresión. Desde la tarde de ayer, los vecinos pegaron carteles en la puerta de la escuela con pedidos de justicia y mantuvieron las velas encendidas alrededor del edificio para alzar la voz por Ian.

Después de las horas de velatorio, se espera que a las 10:30 el cuerpo recorra las calles de San Cristóbal en un cortejo fúnebre hasta llegar al cementerio, donde se realizará finalmente la sepultura. El caso, sin precedentes en la zona, dejó a la ciudad sumida en un silencio profundo mientras esperan respuestas oficiales sobre la seguridad en las aulas.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detalló la situación de los heridos: “Uno de los heridos de arma de fuego fue trasladado al Hospital Regional de Rafaela. Está fuera de peligro. También estuvimos acompañando con atención a víctimas, tanto a la víctima como a la mamá. Otro herido de arma de fuego, también fuera de peligro en el Hospital Alasia, en la ciudad de Santa Fe”. En cuanto a los demás afectados, precisó que “el resto de los seis lesionados restantes ya están dados de alta”.