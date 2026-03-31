El rápido accionar policial salvó la vida de dos bebés en Tanti y Río Cuarto

El rápido accionar de efectivos de la Policía de Córdoba permitió salvar la vida de dos bebés en distintos episodios ocurridos durante las últimas horas en las localidades de Río Cuarto y Tanti.

En Río Cuarto, durante la madrugada, personal policial acudió a un domicilio tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una bebé de apenas un mes que se encontraba descompensada. Los uniformados realizaron maniobras de primeros auxilios y organizaron un cordón sanitario para trasladarla de urgencia a un centro de salud. Actualmente, la pequeña se encuentra fuera de peligro y estable.

En tanto, en Tanti, una mujer se presentó en la comisaría con su hijo de tres meses, quien no respiraba. De inmediato, los efectivos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar al bebé. Posteriormente, fue trasladado al dispensario local, donde recibió atención médica.