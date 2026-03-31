Escándalo en Brasil: Agostina Páez pagó la fianza y vuelve al país

La abogada argentina Agostina Páez, que permanecía retenida en Brasil luego de protagonizar un episodio con gestos racistas en un bar, pagó la fianza de 18.500 dólares y quedó habilitada para regresar a la Argentina, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

La Justicia brasileña dispuso retirarle la tobillera electrónica y en las próximas horas la letrada firmará la documentación correspondiente para volver al país. Páez abonó un total de 97.260 reales —casi 26 millones de pesos argentinos— tras aguardar más de una semana la resolución definitiva del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

La decisión fue tomada por el juez Luciano Silva Barreto, quien resolvió dejar de monitorear a la joven de 29 años, que había quedado retenida en Brasil luego de ser condenada a dos años de prisión en suspenso.

Según el magistrado, mantenerla en el país bajo control electrónico implicaba una restricción indebida de su libertad, por lo que revocó la resolución de primera instancia que había dispuesto esa medida.

En Brasil, el delito de injuria racial fue tipificado hace tres años y contempla penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión. Desde su incorporación al Código Penal, se registraron pocos casos similares al de la abogada argentina.

Durante una entrevista con Noticias Argentinas el lunes pasado, Páez expresó que atravesaba un fuerte estado de angustia por la situación judicial. “Estoy desbordada, ansiosa y saturada”, manifestó.

El episodio que derivó en su detención ocurrió en un bar, donde fue filmada realizando gestos que simulaban ser un mono frente a empleados del lugar.

Según su versión, el conflicto comenzó por una discusión vinculada a una cuenta que habría sido cobrada de manera incorrecta mientras vacacionaba con amigas. Tras el cruce con los mozos, la joven se retiró del establecimiento a los gritos, pero el gesto discriminatorio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y se convirtió en una prueba clave para la Justicia brasileña.