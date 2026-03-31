Golpe a tres kioscos de droga en Córdoba: seis detenidos

Seis personas fueron detenidas en Córdoba capital tras una serie de allanamientos realizados en barrio General Savio, donde la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló puntos de venta de drogas y secuestró más de mil dosis de estupefacientes.

El operativo se llevó adelante en tres viviendas ubicadas sobre calle Toco Toco, señaladas como lugares de comercialización. En esos procedimientos, quedaron detenidos tres hombres de 26, 16 y 14 años, y tres mujeres de 51, 32 y 23.

Durante los registros, los efectivos encontraron 718 dosis de marihuana y 517 de cocaína. Además, incautaron 3.560.800 pesos en efectivo y una pistola calibre 32 con dos cartuchos, junto a otros elementos vinculados a la causa.

La investigación permitió identificar el funcionamiento de estos puntos de venta en el sector, que operaban de manera simultánea. Tras el procedimiento, la causa quedó en manos de las fiscalías de lucha contra el narcotráfico, que avanzaron con las imputaciones por comercialización de estupefacientes.