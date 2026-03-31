Habló el portero que desarmó al joven: ¿qué dijo tras haber disparado?

Fabio Barreto tuvo una reacción clave para evitar que el tirador de San Cristóbal protagonizara una masacre dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno. Se trata del portero que se abalanzó sobre el joven de 15 años, le sacó la escopeta que llevaba y evitó que siguiera disparando contra los alumnos. Contó que el asesino le apuntó pero no gatilló.

El hombre que se desempeña como encargado de mantenimiento relató que estaba organizando el estacionamiento de bicicletas y motos cuando escuchó dos detonaciones y gritos y corrió hacia el interior del establecimiento.

Al ingresar, descubrió a a G. C. con la escopeta calibre 12/70 de doble caño, vio que había un chico tirado en el piso (Ian Cabrera) y que el atacante disparaba a todo el que se le cruzaba. Durante una entrevista con El Doce, aseguró que atravesó la estampida humana para llegar al joven (que estaba en la mitad del patio) y tratar de quitarle arma.

«Cuando me vio correr se asustó y salió para un pasillo de una galería. Se paró ahí, me apuntó y como yo venía con más velocidad lo tumbé y le saqué el arma. Me apuntó pero no alcanzó a gatillar»; aseguró.

«Después de eso lo reduje y lo senté frente a Preceptoría hasta que llegó la Policía»; añadió el hombre. «Cuando lo reduje dijo que había ido a cazar el fin de semana y que no sabía qué había hecho»; relató Fabio, quien manifestó que en todo momento el adolescente se mostró confundido sobre lo ocurrido. «En ningún momento dijo nada contra los compañeros, solo que no sabía qué había hecho»; argumentó el trabajador, quien confirmó que el joven disparó cuatro veces: dos en el baño y dos en el patio.

El portero también manifestó que es la primera vez que vive una situación similar y se mostró convencido de que si no lograba quitarle la escopeta, el agresor hubiese descargado todos los cartuchos contra los alumnos.