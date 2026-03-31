Ingresó con un cuchillo a varios departamentos en pleno centro

Un joven de 18 años fue detenido este martes por la tarde en el centro de Villa Carlos Paz, luego de ser sorprendido dentro de un departamento al que habría ingresado con fines de robo.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 en la esquina de Sarmiento y Scarlatti, donde personal del escuadrón motorizado llegó tras un aviso sobre la presencia de un hombre dentro de un complejo de apartamentos.

Al arribar, los efectivos encontraron al menos cuatro unidades con daños en las rejas de las ventanas. En uno de los departamentos, el número 4, el joven estaba en el interior de una habitación con una cuchilla en la cintura.

Tras la orden de alto, el hombre dejó el arma blanca sobre una cucheta y se tiró al piso, donde fue reducido y trasladado. Luego fue llevado a la alcaidía y quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajó el propietario del complejo, quien permitió el ingreso y colaboró en el procedimiento.

La causa sería recaratulada como violación de domicilio con daño, y se secuestró una cuchilla tipo Tramontina con mango negro.