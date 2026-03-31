Intensifican la búsqueda de una mujer desaparecida en Malagueño

Una mujer de 30 años es intensamente buscada en la localidad de Malagueño, luego de que se perdiera contacto con ella el pasado 23 de marzo.

Se trata de Yanes Daiana Belén, quien fue vista por última vez en su domicilio ubicado en barrio La Perla. Desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero, por lo que se activó un pedido de colaboración a la comunidad.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o al 911. También pueden hacerlo a la Unidad Judicial al número 03541-428181 interno 55803, o a través del correo electrónico [email protected].

Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar clave para dar con la mujer.